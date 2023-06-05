Минобороны: если нужное число новобранцев не будет не достигнуто, призыв будет вестись путем жеребьевки

В случае, если Служба национальной обороны не сможет привлечь в свои ряды достаточное число добровольцев-военнослужащих, 10 августа новобранцы будут призваны путем случайного отбора. Об этом сообщает портал Министерства обороны sargs.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ведомстве рассказали, что совсем недавно завершился первый набор в Службу национальной обороны. Сейчас молодые люди могут подавать заявки в рамках второго призыва — он открыт до 15 июля этого года.



Если нужное число военнослужащих не будет достигнуто в течение этого срока, недостающих новобранцев призовут путем жеребьевки.

Если же число добровольцев на 11-месячную службу превысит необходимое, приоритет будет у тех, кто подал заявки раньше. Поэтому время подачи заявки также важно — чем раньше молодой человек ее подаст, тем больше у него шансов попасть на службу, поясняют в Минобороны.

Всем прошедшим отбор добровольцам будет присвоен порядковый номер. Повестки будут рассылаться им случайным образом.

Служба в армейских частях для добровольцев второго призыва начнется в январе 2024 года. Новобранцы будут размещены в штабном батальоне НВС в Риге, в Лиелварде и в Национальной гвардии в Гулбенском крае.

В 2024 году планируется призывать в общей сложности до 850 молодых людей. Из них до 200 человеке могут подать добровольные заявки на службу в Земессардзе. Общий срок службы составляет пять лет, время обучения — не менее 28 дней в год. Кроме того, до 50 студентов высших учебных заведений могут добровольно подать заявку на курс подготовки офицеров запаса в Службе национальной обороны. Ее срок также составит пять лет.

Уже сообщалось, что 5 апреля Сейм принял закон О государственной военной службе, устанавливающий обязанность служить в Службе национальной обороны каждому гражданину Латвии мужского пола в течение одного года после достижения 18-летнего возраста или в течение одного года после окончания учебного заведения, но не старше 24 лет. При этом установлено, что добровольно подать заявку могут гражданки Латвии (женщины) в возрасте от 18 до 27 лет.

Первый призыв начнет службу 1 июля на добровольной основе.