Минобороны: если нужное число новобранцев не будет не достигнуто, призыв будет вестись путем жеребьевки
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В случае, если Служба национальной обороны не сможет привлечь в свои ряды достаточное число добровольцев-военнослужащих, 10 августа новобранцы будут призваны путем случайного отбора. Об этом сообщает портал Министерства обороны sargs.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ведомстве рассказали, что совсем недавно завершился первый набор в Службу национальной обороны. Сейчас молодые люди могут подавать заявки в рамках второго призыва — он открыт до 15 июля этого года.

Если нужное число военнослужащих не будет достигнуто в течение этого срока, недостающих новобранцев призовут путем жеребьевки.

Если же число добровольцев на 11-месячную службу превысит необходимое, приоритет будет у тех, кто подал заявки раньше. Поэтому время подачи заявки также важно — чем раньше молодой человек ее подаст, тем больше у него шансов попасть на службу, поясняют в Минобороны.

Всем прошедшим отбор добровольцам будет присвоен порядковый номер. Повестки будут рассылаться им случайным образом.

Служба в армейских частях для добровольцев второго призыва начнется в январе 2024 года. Новобранцы будут размещены в штабном батальоне НВС в Риге, в Лиелварде и в Национальной гвардии в Гулбенском крае.

В 2024 году планируется призывать в общей сложности до 850 молодых людей. Из них до 200 человеке могут подать добровольные заявки на службу в Земессардзе. Общий срок службы составляет пять лет, время обучения — не менее 28 дней в год. Кроме того, до 50 студентов высших учебных заведений могут добровольно подать заявку на курс подготовки офицеров запаса в Службе национальной обороны. Ее срок также составит пять лет.

Уже сообщалось, что 5 апреля Сейм принял закон О государственной военной службе, устанавливающий обязанность служить в Службе национальной обороны каждому гражданину Латвии мужского пола в течение одного года после достижения 18-летнего возраста или в течение одного года после окончания учебного заведения, но не старше 24 лет. При этом установлено, что добровольно подать заявку могут гражданки Латвии (женщины) в возрасте от 18 до 27 лет.

Первый призыв начнет службу 1 июля на добровольной основе.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Noskaties! Kā 'McDonald's' kolektīvā uzņem jauno māmiņu?