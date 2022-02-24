Минобороны Латвии предупреждает о фейковом сообщении в Whatsapp
Foto: Reuters/Scanpix

В Whatsapp распространяется фейковая новость на русском языке о якобы новых правилах коммуникации, которые вступят в силу с завтрашнего дня, сообщили в Минобороны Латвии.

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В сообщении говорится о том, что будут записываться все вызовы, звонки, а также сообщения и звонки в Whatsapp, будет осуществляться контроль всех социальных сетей и форумов. Отправители просят делиться этим сообщением со своими друзьями и семьей уже сегодня, так как с завтрашнего дня вся личная коммуникация будет контролироваться - и все сказанное или написанное будет использовано против жителей.

В Минобороны Латвии подчеркивают, что это ложная информация и призывают не делиться ею друг с другом. Ожидается, что в ходе войны дезинформации будет становиться все больше с целью повлиять на общественное мнение и посеять панику. В связи с этим жителей призывают критически оценивать опубликованные и полученные новости, а также источники этих новостей. Министерство призывает использовать только проверенные источники информации: домашние страницы госучреждений и их профили в социальных сетях, а также СМИ, которые доказали, что предоставляют объективную информацию.

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