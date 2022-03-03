Минобороны: на видео в Telegram латышей называют нацистами и русофобами, это попытка расколоть общество

Министерство обороны (МО) констатировало, что на платформе Telegram появилось пропагандистское видео, в котором граждан Латвии, которые хотят на добровольных началах отправится служить в вооруженные силы Украины, называют нацистами.

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Как отмечает Министерство обороны, в видео говорится о том, что русофобские латыши радуются созданию в Украине зарубежного легиона из добровольцев из числа жителей других европейских государств. Авторы видео утверждают, что для латышей-добровольцев появится возможность убивать больше людей русской национальности.

Также в видео вторжение России на территорию Украины заявляется как "спецоперация", а президент Украины Владимир Зеленский любой ценой пытается сохранить власть, именно поэтому формируются легион иностранцев-добровольцев.

Видео попало также в Службу госбезопасности Латвии. В Министерстве обороны считают, что цель этого видео — разжечь этническую ненависть и разделить латвийское общество. Представители МО заявили, что видео не отличается оригинальностью, поскольку в нем используются и в нужном автору свете отображаются факты о Латышском легионе во время Второй Мировой войны, где латышей повторно называют нацистами.

"Министерство обороны призывает авторов видео посмотреть, что Российская армия делает в Харькове и других населенных пунктах Украины, это то, что они приписывают латышам", — отмечается в сообщении МО.

Министерство обороны повторно призывает жителей Латвии критически оценивать содержание имеющихся в информационном пространстве новостей и их источников.

"Одновременно подчеркиваем, что Латвия — безопасный дом для всех жителей: и для латышей, и для русских, и для украинцев, которые бегут от войны. Русскоговорящие Латвии не несут ответственность за войну, начатую Путиным в Украине. В это серьезное время нам нужно объединиться, отказаться от оскорблений и не восставать друг против друга", — говорится в заявлении Министерства обороны.