Минобороны опубликует "Доктрину сопротивления" и дополнит брошюру о том, что делать в кризисной ситуации
Foto: Aizsardzības ministrija

Министерство обороны (МО) Латвии планирует до конца года опубликовать "Доктрину сопротивления", в которой жителям будут разъяснены основные понятия, связанные с сопротивлением, а также с планированием, видами и ходом сопротивления.

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Во вторник Минобороны представит правительству информационный отчет о ходе внедрения комплексной системы национальной обороны. В нем говорится, что в ответ на текущую ситуацию с безопасностью как в регионе, так и в мире, МО планирует в этом году акцентировать готовность к войне в мероприятиях, связанных с комплексной национальной обороной: разыгрывая связанные с войной сценарии и разрабатывая план действий во время учений как на уровне Кабинета министров и органов самоуправления, так и на уровне отдельных отраслей.

Также в МО сообщили, что будет дополнен буклет "Что делать в кризисной ситуации": в издание добавлена информация о том, как действовать при артиллерийском обстреле или авиаударе, а также в случае химической или ядерной угрозы.

Объясняя значение доктрины, в Министерстве обороны пояснили, что в латвийском законодательстве уже предусмотрено что в случае войны, военного вторжения или оккупации сопротивление будут оказывать не только воинские части Национальных вооруженных сил и союзных государств, но и народ Латвии. В тех случаях, когда часть территории Латвии переходит под контроль незаконных органов управления, целью сопротивления является восстановление суверенитета государства.

Согласно Закону о национальной безопасности, в случае войны, военного вторжения или оккупации народ Латвии обязан выполнять задачи, поставленные Национальными вооруженными силами, и не сотрудничать с незаконными органами управления.

В то же время народ Латвии имеет право на гражданское неповиновение, противодействие незаконным органам управления, оказание вооруженного сопротивления отрядам агрессора, а также на оказание поддержки участникам гражданского неповиновения и вооруженного сопротивления, независимо от того, являются ли они представителями НВС Латвии или же сил НАТО и ЕС, которые поддерживают военную защиту Латвии.

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