Минобороны планирует вернуть в Латвии призыв на службу

Нынешняя система воинской службы в Латвии себя исчерпала, поэтому в течение пяти лет в стране должна появиться служба защиты страны. Сначала она будет добровольной, а затем всеобщей. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил министр обороны Артис Пабрикс.

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С 2023 по 2028 год запланирован переходный период, когда молодые мужчины (18-27 лет) смогут служить на добровольной основе. Затем служба станет обязательной.

Введение новой системы службы должен принять Сейм.

Согласно плану Минобороны, 1 января 2023 года начнется первый добровольный призыв, в рамках которого на службу планируют принять 500 человек. Они могут выбрать один из четырех видов службы:

служба защиты страны;

Земессардзе (срок службы пять лет, по 20 дней в году);

курсы командиров на базе вуза;

альтернативная служба.

Срок службы составит 11 месяцев, в том числе один месяц отпуска. Предполагается, что призывники смогут проводить выходные дома. Призыв будет проводиться два раза в году — 1 января и 1 июля. Студенты смогут пройти службу после завершения обучения в вузе. Женщины могут подать заявку добровольно.

Призывники будут получать компенсацию в размере 400 евро в месяц на повседневные расходы. Питание и проживание в казармах, а также спортивную инфраструктуру оплачивает государство.