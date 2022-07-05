Минобороны планирует вернуть в Латвии призыв на службу

Нынешняя система воинской службы в Латвии себя исчерпала, поэтому в течение пяти лет в стране должна появиться служба защиты страны. Сначала она будет добровольной, а затем всеобщей. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил министр обороны Артис Пабрикс.
С 2023 по 2028 год запланирован переходный период, когда молодые мужчины (18-27 лет) смогут служить на добровольной основе. Затем служба станет обязательной.
Введение новой системы службы должен принять Сейм.
Согласно плану Минобороны, 1 января 2023 года начнется первый добровольный призыв, в рамках которого на службу планируют принять 500 человек. Они могут выбрать один из четырех видов службы:
- служба защиты страны;
- Земессардзе (срок службы пять лет, по 20 дней в году);
- курсы командиров на базе вуза;
- альтернативная служба.
Срок службы составит 11 месяцев, в том числе один месяц отпуска. Предполагается, что призывники смогут проводить выходные дома. Призыв будет проводиться два раза в году — 1 января и 1 июля. Студенты смогут пройти службу после завершения обучения в вузе. Женщины могут подать заявку добровольно.
Призывники будут получать компенсацию в размере 400 евро в месяц на повседневные расходы. Питание и проживание в казармах, а также спортивную инфраструктуру оплачивает государство.