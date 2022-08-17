Минобороны: поставки Украине военной техники не снизят боевые возможности Латвии

Поставки Украине латвийских вертолетов и самоходных гаубиц не повлияют на боевые возможности Национальных вооруженных сил, заявил агентству LETA представитель Минобороны Каспарс Галкинс.

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Недавно Латвия предоставила Украине шесть самоходных гаубиц M109, которые несколько лет назад были закуплены в Австрии. В то время Латвия закупила у Австрии в общей сложности 65 самоходных гаубиц.

Также ВВС Украины получили от Латвии два вертолета "Ми-17" и два "Ми-2".

Галкинс указал, что с начала войны Латвия оказала Украине значительную поддержку вооружением на сумму более 200 млн евро. При этом представитель Минобороны подчеркнул, что на возможности латвийской армии это никак не отразится.

"Поддержка Украины всегда взвешена — ни одна страна НАТО не поставляет Украине вооружение в таком объеме, чтобы это могло ударить по ее собственной боеспособности и безопасности", — подчеркнул Галкинс.

По словам Галкинса, в настоящее время в распоряжении военно-воздушных сил остаются два вертолета "Ми-17", которым несколько десятков лет, но уже в конце этого года Латвия должна получить из США два из четырех совершенно новых вертолетов Black Hawk.

Кроме того, на авиационной базе в Лиелварде размещено значительное количество вертолетов армии США Black Hawk и Apache для укрепления безопасности в странах Балтии.