Минобороны построит недалеко от границы с Россией засекреченный военный объект

Министерство обороны в Алуксненском крае, недалеко от границы с Россией, планирует построить некий военный объект. Министерство подготовило проект приказа Кабинета министров об отчуждении земельного участка площадью примерно пять гектаров в Яуналуксненской волости Алуксненского края.

Как отмечает LETA, в Минобороны отказались комментировать, для каких целей будет использоваться этот участок, потому что доступ к этой информации ограничен.

В проекте приказа Кабинета министров говорится, что, согласно принятому предыдущим правительством в 2016 году решению, было утверждено мероприятие плана действий правительства по развитию потенциала противовоздушной обороны, расширению зоны покрытия радаров для наблюдения за воздушным пространством, а также модернизации существующих систем противовоздушной обороны.

В 2018 году правительство концептуально одобрило отчуждение вышеупомянутого земельного участка для нужд национальной обороны и строительство на нем военной инфраструктуры.