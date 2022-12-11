Минобороны построит в Лудзенском крае военную инфраструктуру
Foto: LETA

Минобороны Латвии планирует построить военную инфраструктуру в приграничном с Россией Лудзенском крае.

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На следующей неделе правительство примет решение о выдаче министерству разрешения на покупку земли площадью 0,8 га в Бригьской волости Лудзенского края, которая необходима в целях национальной обороны для развития военной инфраструктуры. Бригьская волость находится прямо у латвийско-российской границы.

Компенсация, начисленная за подлежащую отчуждению часть объекта недвижимости "Atpūtnieki", составляет 3000 евро.

Ранее Минобороны Латвии сообщило, что в ближайшие годы США обеспечат в Латвии постоянные присутствие сменных подразделений на военной базе в Адажи и в Лиелварде.

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