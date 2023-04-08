Минобороны: призывники в Латвии будут получать в два раза больше денег, чем их коллеги в Финляндии, Эстонии и Литве

Планируется, что военнослужащие Службы государственной обороны (СГО), которые добровольно поступят на службу, будут получать в Латвии почти в два раза больше материальной компенсации, чем их коллеги в Финляндии, Эстонии и Литве, сообщили агентству LETA в Департаменте по военно-публичным отношениям Министерства обороны.

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Ожидается, что военнослужащий СГО, поступивший на службу добровольно, будет получать ежемесячную компенсацию в размере 600 евро. В свою очередь, в Финляндии призывники получают компенсацию в размере от 165 до 363 евро и социальные гарантии, в Эстонии — от 100 до 230 евро и социальные гарантии, а в Литве размер компенсации составляет от 239 до 374 евро с социальными гарантиями.

Кабинет министров еще должен принять окончательное решение о размере ежемесячной и увольнительной компенсации.

В Латвии призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Такой же возрастной диапазон установлен в Эстонии, а в Финляндии службу проходят мужчины в возрасте до 30 лет, а в Литве — с 18 до 23 лет. Как и в Латвии, женщины в Финляндии, Эстонии и Литве могут добровольно поступить на службу гособороны.

Наибольшее количество, или 21 000 человек, ежегодно набирается в ряды финских вооруженных сил. В Литве ежегодно на службу призывают 4000 мужчин, большинство из которых подают заявление добровольно. В Эстонии каждый год службу начинают 3500 молодых людей, большинство из них являются добровольными призывниками.

В Латвии курс службы в подразделениях Национальных вооруженных сил (НВС) будет длиться 11 месяцев. Самый короткий срок службы — девять месяцев — установлен в Литве. В свою очередь, в Эстонии, в зависимости от части и специальности солдата, варьируется от восьми до 11 месяцев, а в Финляндии — от шести до 12 месяцев.

Как сообщалось ранее, в среду, 5 апреля, Сейм в окончательном чтении принял Закон о службе гособороны, предусматривающий, что в этом году состоится первый добровольный призыв. Закон был принят 68 голосами "за" и 11 голосами "против" от партии "Стабильность!".

Не голосовали пять присутствовавших депутатов партии "Латвия на первом месте" — Олег Буров, Кристапс Криштопанс, Вилис Криштопанс, Линда Лиепиня и Рамона Петравича.

Цель закона — обеспечить подготовку граждан Латвии к выполнению задач гособороны, а также укрепить устойчивость и способность реагирования государства и общества в рамках всеобъемлющей гособороны.