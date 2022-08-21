Минобороны рассматривает возможность приобретения дополнительных вертолетов

Министерство обороны Латвии рассматривает возможность приобретения дополнительных вертолетов, сообщили агентству ЛЕТА в оборонном ведомстве.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В конце этого года Латвия планирует получить первые два новых американских вертолета "Black Hawk". Парламентский секретарь министерства Байба Блёдниеце на этой неделе в социальной сети "Twitter" сообщила, что ведутся переговоры с союзниками о доставке дополнительных вертолетов воздушным силам Латвии.

В Минобороны не предоставили подробной информации, в том числе о том, планируется ли приобрести вертолеты "Black Hawk".

В сентябре 2018 года Кабинет министров утвердил покупку четырех вертолетов "Black Hawk" на сумму около 175 млн евро, заключив межправительственный договор с США, которые предоставят софинансирование в размере 15,5 млн долларов США.

Недавно Латвия передала вооруженным силам Украины два вертолета - "Ми-17" и "Ми-2", таким образом, в настоящее время в распоряжении воздушных сил Латвии осталось два вертолета "Ми-17", возраст которых составляет несколько десятков лет.