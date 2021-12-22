Минобороны: сейчас Латвии напрямую ничего не угрожает
Foto: LETA

Несмотря на происходящее у границ Украины и агрессивную риторику России, сейчас прямых угроз для Латвии нет. Такое мнение выразил министр обороны страны Артис Пабрикс (AP) в передаче на TV3.

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Остается только догадываться, произойдет ли эскалация на границе России и Беларуси. Если военные действия все же начнутся, они не затронут Балтийский регион сразу, напрямую, заявил политик.

Латвия не собирается рисковать и оборонная отрасль готовиться и к худшим сценариям, сообщил Пабрикс. Министр дал указание Национальным вооруженным силам быть готовым к риску безопасности и в праздничное время.

На данный момент Пабрикс не допускает, что латвийские военные могут быть отправлены в Украину. При этом, если агрессия со стороны России продолжится, в Латвии и в Балтийском регионе может увеличиться присутствие войск НАТО.

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