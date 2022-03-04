Минобороны: техника российской армии, наблюдаемая под Псковом, движется в сторону Украины
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Техника российской армии, наблюдаемая под Псковом, движется в сторону Украины, сообщает Министерство обороны Латвии.

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Сегодня в соцсетях распространилась информация о том, что под Псковом наблюдается большая колонна российской армии. Псков расположен примерно в 50 километрах от эстонско-латвийской границы.

"Имеющаяся в нашем распоряжении информация показывает, что наблюдаемая под Псковом техника российской армии представляет собой механизированную колонну подразделения, дислоцированного в Ленинградской области, которая движется на юго-восток — в сторону Украины. Прямая военная угроза Латвии на данный момент отсутствует, — говорится в сообщении Министерства обороны в социальных сетях.

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