Минобраз инициирует отмену требования иметь сертификаты Covid-19 к работникам отрасли

Министерство образования и науки призывает правительство с 1 июля отменить обязательное требование к работникам отрасли о наличии сертификата, подтверждающего вакцинацию или перенесенную болезнь.

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Ведомство подало соответствуюшие поправки к Правила Кабинета министров, регулирующим меры эпидемиологической безопасности в условиях распространения Covid-19.

Поправки также дадут возможность лицам, которые получают образование в общеобразовательных, в том числе, специальных или профессиональных учебных заведениях, с 1 июня быть занятыми в образовательном процессе или в оказании услуг по уходу за детьми во время летних каникул без предъявления "ковидного" сертификата.

Поправки были согласованы уже 25 апреля в письменно виде в Группе оперативного управления, далее они будут переданы на рассмотрение Кабинета министров.

Сейчас действует требование, что педагоги, административные и иные работники отрасли образования, находящиеся в прямом контакте с детьми, должны иметь сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенный Covid-19. Одновременно установлено право работодателя оценивать риск инфицирования каждого работника и возможный риск заражения других людей, и на основании этого выдвигать требование об обязательном наличии сертификата.

Ранее сообщалось, что более 1000 человек подписали открытое письмо с призывом к Министерству образования и науки отменить обязательное требование о наличии сертификатов к работникам отрасли.

Среди подписавшихся — более 200 работников сферы образования и 40 руководителей образовательных учреждений. Подписавшие письмо считают, что Латвия должна последовать примеру Литвы и Эстонии и снять ограничения, "раскалывающие общество".

Представители Латвийского профсоюза работников образования и науки, в свою очередь, запросили экспертное обоснование требований иметь сертификат Covid-19 к работникам сферы образования в новом учебном году.

Организация заявила, что "в течение месяца акцентировала неспособность политиков обосновать условия для очной работы в новом учебном году".