Минобраз отменяет отбор на Праздник песни и сдачу языковых категорий; меняет порядок экзамена в 12-м классе

Ученикам 12-х классов, которые примут участие в централизованном экзамене по иностранному языку, придется предоставить засвидетельствование, что их семья не посещала затронутые Covid-19 территории и не были в контакте с заболевшими или с контактными персонами. Для учеников, которым положен карантин, будут назначены дополнительные сроки экзамена.

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Учебные заведения должны не позднее следующего после экзамена рабочего дня зарегистрировать в информационной системе фамилии учащихся, которые не сдавали экзамен по уважительной причине, и которым требуется дополнительная дата для сдачи.

Сроки сдачи экзаменов по иностранному языку для 12-х классов:

Английский язык (комбинированный) — письменная часть — 17 марта, устная — 17, 18 и 19 марта;

Немецкий язык (комбинированный) -— письменная и устная части — 18 марта;

Русский язык (комбинированный) -— письменная часть — 19 марта, устная — 19 и 20 марта;

Французский язык (комбинированный) -— письменная и устная части — 20 марта.

Центр содержания и качества образования также сообщил об отмене до 14 апреля всех мероприятий, в которых число участников превышает 200 человек. В том числе — все отборочные туры, конкурсы и репетиции в XII Вселатвийскому школьному празднику песни и танца, приходящиеся на эти сроки олимпиады и 44-ю Государственную научно-исследовательскую конференцию. До 14 апреля нельзя сдать экзамен на проверку языковой категории.