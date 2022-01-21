Минобразования: директоров проэкзаменуют, детям дадут по компьютеру, сдать экзамены станет труднее

В новом учебном году педагоги дошкольных учреждений получат 872 евро за ставку, школьные учителя — 900 евро. Директора должны будут проходить сертификацию. К 2025 году каждому школьнику государство обеспечит портативный компьютер. К этому времени для успешной сдачи экзаменов оценки должны стать на 15% выше, чем сейчас. Министерство образования отчиталось о своих успехах и планах.

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К трехлетнему юбилею правительства министр образования Анита Муйжниеце рассказала, чего можно ждать в новом году от сферы образования, науки и спорта.

В тени ковида:

К середине весны все школы получат измерители качества воздуха и смогут узнать, чем дышат школьники и учителя. Если качество их не устроит — надо думать, как улучшить.

Учителя школ и детсадов успешно вакцинированы и в первых рядах получателей бустеров — ревакцинацию прошли 33%.

Большая часть школьников старше 12 лет вакцинированы.

Приоритет министра — очное образование — реализовывать удается. Несмотря на большое число заболевших, большинство школьников все же учатся очно.

Медицинские маски школьникам будут выданы как только Минздрав их закупит.

Деньги:

Наука получила прирост финансирования 32%, по сравнению с 2008 годом.

Подписан меморандум "каждому школьнику — по компьютеру" — его полностью реализуют к 2025 году. В следующем году на эти цели выделили 11,2 млн евро. Первыми компьютеры получат ученики 7-9 классов, потом — 4-6-х, а затем и остальные.

Добавили 131% финансирования на молодежные программы — развитие личности, профориентация и гражданскую активность

Паралимпийцы за свои спортивные достижения на олимпиадах будут получать такой же вознаграждение от государства, как олимпийцы.

Минимальные студенческие стипендии вырастут впервые с 90-х годов — с 99 евро до 140 евро, на что выделено 2,5 млн евро. Также Успевающие студенты из многодетных семей могут подать заявку на повышенные стипендии.

Планы: