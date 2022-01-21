Минобразования: директоров проэкзаменуют, детям дадут по компьютеру, сдать экзамены станет труднее

В новом учебном году педагоги дошкольных учреждений получат 872 евро за ставку, школьные учителя — 900 евро. Директора должны будут проходить сертификацию. К 2025 году каждому школьнику государство обеспечит портативный компьютер. К этому времени для успешной сдачи экзаменов оценки должны стать на 15% выше, чем сейчас. Министерство образования отчиталось о своих успехах и планах.
К трехлетнему юбилею правительства министр образования Анита Муйжниеце рассказала, чего можно ждать в новом году от сферы образования, науки и спорта.
В тени ковида:
- К середине весны все школы получат измерители качества воздуха и смогут узнать, чем дышат школьники и учителя. Если качество их не устроит — надо думать, как улучшить.
- Учителя школ и детсадов успешно вакцинированы и в первых рядах получателей бустеров — ревакцинацию прошли 33%.
- Большая часть школьников старше 12 лет вакцинированы.
- Приоритет министра — очное образование — реализовывать удается. Несмотря на большое число заболевших, большинство школьников все же учатся очно.
- Медицинские маски школьникам будут выданы как только Минздрав их закупит.
Деньги:
- Наука получила прирост финансирования 32%, по сравнению с 2008 годом.
- Подписан меморандум "каждому школьнику — по компьютеру" — его полностью реализуют к 2025 году. В следующем году на эти цели выделили 11,2 млн евро. Первыми компьютеры получат ученики 7-9 классов, потом — 4-6-х, а затем и остальные.
- Добавили 131% финансирования на молодежные программы — развитие личности, профориентация и гражданскую активность
- Паралимпийцы за свои спортивные достижения на олимпиадах будут получать такой же вознаграждение от государства, как олимпийцы.
- Минимальные студенческие стипендии вырастут впервые с 90-х годов — с 99 евро до 140 евро, на что выделено 2,5 млн евро. Также Успевающие студенты из многодетных семей могут подать заявку на повышенные стипендии.
Планы:
- Укрепить роль директоров, как "капитанов кораблей" и проводников государственной политики. Раз в шесть лет будет проводиться сертификация руководителей школ. Те, кто не покажет выдающихся результатов, получат время и возможности (курсы) на самосовершенствование.
- Покончить с практикой, введенной с 2012 года, когда централизованный экзамен считается сданным, если ученик его выполнил на 5% - то есть получил "единицу". Выпускников этого года перемены не коснутся — учли пандемию. Со следующего учебного года этот уровень поднимут до 10%, через год — до 15%, а к 2025 году — до 20% - то есть до "четверки".
- К марту будет разработана новая система оценивания учеников — в процентах и описательная, которая должна быть единой во всех школах.
- И конечно, будут укреплять языковую политику - с этой целью планируется 35 меропориятий в ближайшие 6 лет.