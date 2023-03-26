Минобразования хочет создать до 11 учебных заведений по интересам госзначения
Foto: LETA

Министерство образования и науки планирует создать в стране до 11 учебных заведений по интересам государственного значения.

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Проекты соответствующих нормативных актов были поданы в правительство на этой неделе, но их рассмотрение отложено, так как они нуждаются в доработке.

Согласно планам Минобразования, в Курземском, Латгальском, Видземском и Земгальском регионах планирования планируется создать до двух заведений образования по интересам государственного значения, в Рижском регионе планирования - до трех. Эти учреждения будут выполнять функции методической поддержки образования по интересам и развития профессиональной компетентности учителей.

Учебные заведения по интересам государственного значения должны будут предлагать разнообразные образовательные программы по интересам разного уровня сложности и продолжительности, а также не менее трех образовательных программ в учебном году в сфере STEM.

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