Минобразования хочет создать до 11 учебных заведений по интересам госзначения

Министерство образования и науки планирует создать в стране до 11 учебных заведений по интересам государственного значения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Проекты соответствующих нормативных актов были поданы в правительство на этой неделе, но их рассмотрение отложено, так как они нуждаются в доработке.

Согласно планам Минобразования, в Курземском, Латгальском, Видземском и Земгальском регионах планирования планируется создать до двух заведений образования по интересам государственного значения, в Рижском регионе планирования - до трех. Эти учреждения будут выполнять функции методической поддержки образования по интересам и развития профессиональной компетентности учителей.

Учебные заведения по интересам государственного значения должны будут предлагать разнообразные образовательные программы по интересам разного уровня сложности и продолжительности, а также не менее трех образовательных программ в учебном году в сфере STEM.