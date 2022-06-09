Минобразования обещает обязательные экзамены по естественным наукам
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Министерство образования и науки (МОН) пообещало, что в 2025 году при окончании средней школы один экзамен по естественным наукам нужно будет сдать хотя бы на оптимальном уровне. Об этом пишет lsm.lv.

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Работодатели встревожены острой нехваткой людей со знаниями по естественным наукам на рынке труда, а число выпускников средних школ, выбравших физику или другие точные предметы в качестве дополнительного экзамена, продолжает снижаться.

Два года назад, в 2020 году, экзамен по физике выбрали 896 выпускников средних школ, в прошлом году — 796, а в 2022 году — всего 648 человек, свидетельствуют данные Государственного центра содержания образования.

Организации работодателей настаивают на введении обязательного экзамена по одному из естественнонаучных предметов, полагая, что в таком случае они будут преподаваться лучше, и у школьников будет больше мотивации к изучению сложных предметов. До сих пор с этим не соглашалась министр образования Анита Муйжниеце, которая в итоге все же пошла на компромисс.

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