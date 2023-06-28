Минобразования оценит, кто ответственен за технический сбой с доступом к результатам централизованных экзаменов
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Министерство образования и науки (МОН) приступило к оценке ситуации и ответственности причастных сторон в связи с непредоставлением своевременного доступа к результатам централизованных экзаменов в 9-х классах, выяснило агентство LETA в министерстве.

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Консультант министерства по коммуникации Анце Яка заявила, что более подробная информация в этой связи ожидается на следующей неделе.

На прошлой неделе произошли технические сбои в синхронизации данных между платформами, которая должна обеспечивать доступ к результатам централизованных экзаменов. Для их предотвращения были задействованы четыре технические службы и поставщики услуг. К вечеру среды прошлой недели школам были переданы данные по экзамену по математике, а к четвергу — данные по экзаменам по латышскому, немецкому и французскому языкам. А сбои в передаче данных Государственной информационной системы образования, из которой поступают данные в разработанную МОН электронную службу "Latvija.lv", были устранены к обеду воскресенья.

Начальник отдела развития решений департамента информационных технологий МОН Илмар Рикманис сообщил, что Информационная система государственных экзаменов была разработана АО "RIX Technologies" за 1 500 000 евро. Администрирование Государственной информационной системы образования и указанной электронной услуги производит ООО "Corporate Systems".

Рикманис выразил уверенность, что выявленные нарушения полностью устранены и старшеклассники получат сертификаты централизованных экзаменов своевременно.

В этом году впервые выпускники 9-х классов получат оценки по всем государственным экзаменам в процентах.

Если на каком-либо экзамене учащийся не набрал хотя бы 10%, то в этом учебном году ему будет выдан табель, а повторно сдавать выпускные экзамены он будет в конце следующего учебного года.

Оценка тех учащихся, которые не достигли 10%, на портале услуг государственного управления "Latvija.lv" не отображается. В настоящее время министерство работает над решением, которое позволит и этим школьникам увидеть оценку на "Latvija.lv", заверил Рикманис, добавив, что эта оценка не будет в виде сертификата.

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