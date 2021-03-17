Минобразования отказалось от идеи лишить статуса университета все вузы, где учится менее 4000 человек
Foto: DELFI

17 марта Министерство образования и науки подготовило новую версию поправок к закону "О высших учебных заведениях", которые Сейм рассмотрит в окончательном, третьем чтении. Как сообщили Delfi в министерстве, принято решение отказаться от предложенного ранее количественного критерия, согласно которому одним из условий сохранения статуса университета для вуза становилось наличие не менее 4000 студентов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отметим, что в случае, если предыдущая редакция поправок была бы принята, Даугавпилсский и Лиепайский университеты лишились бы статуса университетов.

Как сами университеты, так и другие организации обратились к депутатам Сейма и Министерству образования и науки с предложением отказаться от такого критерия, так как он ставит под угрозу существование университетов в регионах.

Наряду с отказом от "правила 4000 студентов" Минобразования предлагает утвердить термины "консорциум", "единый совет высшей школы", а также разрешить включение студентов в совет в качестве наблюдателей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

11

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Министерство образования Сейм Сейма
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Hовости недвижимости

Продают внушительный дом в Огре, на самом берегу Даугавы
Рядным дом со вкусом в Саласпилсе: 165 000 евро
Последние 7 квартир в проекте Felicity Apartments
Уникальный проект квартир в Пардаугаве: трехкомнатные квартиры от 80 000 евро!
Начато строительство востребованного проекта Elijas Nami