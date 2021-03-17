Минобразования отказалось от идеи лишить статуса университета все вузы, где учится менее 4000 человек

17 марта Министерство образования и науки подготовило новую версию поправок к закону "О высших учебных заведениях", которые Сейм рассмотрит в окончательном, третьем чтении. Как сообщили Delfi в министерстве, принято решение отказаться от предложенного ранее количественного критерия, согласно которому одним из условий сохранения статуса университета для вуза становилось наличие не менее 4000 студентов.
Отметим, что в случае, если предыдущая редакция поправок была бы принята, Даугавпилсский и Лиепайский университеты лишились бы статуса университетов.
Как сами университеты, так и другие организации обратились к депутатам Сейма и Министерству образования и науки с предложением отказаться от такого критерия, так как он ставит под угрозу существование университетов в регионах.
Наряду с отказом от "правила 4000 студентов" Минобразования предлагает утвердить термины "консорциум", "единый совет высшей школы", а также разрешить включение студентов в совет в качестве наблюдателей.