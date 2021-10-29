Минобразования предлагает ввести в школах "неделю удаленки"
Foto: DELFI

После окончания локдауна в школах могут ввести "принцип ротации", который подразумевает, что ежемесячно в течение одной недели старшеклассники будут учиться на удаленке. Об этом агентству LETA заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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Муйжниеце допустила, что можно позволить школам пять дней в месяц работать удаленно и каждое учреждение само выберет подход, как это реализовать. Планируется, что это будет относиться к учащимся 7-12 классов.

В свою очередь, в интервью каналу TV3 министр отметила, что понимает ситуацию в медицинской отрасли и опасность вируса Covid-19, поэтому на данный момент эксперты и министерства решают о том, как приспособить работу школ к суровой эпидемиологической ситуации.

Также министр уверена, что после окончания локдауна ученики 1-3 классов должны возобновить очную учебу.

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