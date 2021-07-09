Минобразования предложит осенью отменить региональный принцип очного обучения
Foto: LETA

При разработке предложений по безопасному очному обучению осенью Министерство образования и науки предложит отказаться от регионального принципа, предусматривающего правила организации образовательного процесса в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующем самоуправлении, сообщила советник министра образования и науки Аниты Муйжниеце Илзе Краукле.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Муйжниеце считает, что при благоприятной ситуации в конкретном учебном заведении можно проводить очное обучение, даже если в регионе зарегистрирован высокий и очень высокий эпидемиологический риск.

Если правительство примет решение об обязательной вакцинации учителей, министр внесет предложение рассмотреть возможность работы и привитых, и тех, кто может предъявить отрицательный тест на коронавирус - пусть это даже нужно будет делать ежедневно.

Муйжниеце напомнила, что при вступлении в должность одним из своих приоритетов назвала очное обучение с 1 сентября во всех учреждениях образования, так как это основная предпосылка для обеспечения качественного образовательного процесса.

Минобразования подготовило предложения по обеспечению очного обучения, которые в ближайшее время будут рассматриваться в правительстве.

Министерство образования и науки считает, что, независимо от двухнедельного кумулятивного показателя заболеваемости Covid-19 в конкретном крае, привитые работники могут работать с учащимися лицом к лицу. Также в очном образовательном процессе могутр участвовать привитые или переболевшие коронавирусом.

По словам министра, учредители и руководители школ будут иметь право определять и брать на себя полную ответственность за обеспечение безопасных условия для учебы. Решения будут приниматься, в частности, в контексте охвата вакцинацией работников образовательного учреждения.

Муйжниеце отметила, что одной из важных подготовительных работ для школ является оснащение зданий приборами для измерения качества воздуха, которые будут определять концентрацию углекислого газа и сообщать о необходимости вентиляции помещений. Такие устройства планируются в каждом классе, где они объективно необходимы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Министерство образования
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина