Минобразования предложит осенью отменить региональный принцип очного обучения

При разработке предложений по безопасному очному обучению осенью Министерство образования и науки предложит отказаться от регионального принципа, предусматривающего правила организации образовательного процесса в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующем самоуправлении, сообщила советник министра образования и науки Аниты Муйжниеце Илзе Краукле.

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Муйжниеце считает, что при благоприятной ситуации в конкретном учебном заведении можно проводить очное обучение, даже если в регионе зарегистрирован высокий и очень высокий эпидемиологический риск.

Если правительство примет решение об обязательной вакцинации учителей, министр внесет предложение рассмотреть возможность работы и привитых, и тех, кто может предъявить отрицательный тест на коронавирус - пусть это даже нужно будет делать ежедневно.

Муйжниеце напомнила, что при вступлении в должность одним из своих приоритетов назвала очное обучение с 1 сентября во всех учреждениях образования, так как это основная предпосылка для обеспечения качественного образовательного процесса.

Минобразования подготовило предложения по обеспечению очного обучения, которые в ближайшее время будут рассматриваться в правительстве.

Министерство образования и науки считает, что, независимо от двухнедельного кумулятивного показателя заболеваемости Covid-19 в конкретном крае, привитые работники могут работать с учащимися лицом к лицу. Также в очном образовательном процессе могутр участвовать привитые или переболевшие коронавирусом.

По словам министра, учредители и руководители школ будут иметь право определять и брать на себя полную ответственность за обеспечение безопасных условия для учебы. Решения будут приниматься, в частности, в контексте охвата вакцинацией работников образовательного учреждения.

Муйжниеце отметила, что одной из важных подготовительных работ для школ является оснащение зданий приборами для измерения качества воздуха, которые будут определять концентрацию углекислого газа и сообщать о необходимости вентиляции помещений. Такие устройства планируются в каждом классе, где они объективно необходимы.