Минобразования согласовало ликвидацию шести школ в этом году

С Министерством образования и науки на сегодняшний день согласована ликвидация шести образовательных учреждений в 2020 году.

Кроме того, министерство согласовало реорганизацию трех школ, изменив их уровень обучения, а также присоединение четырех образовательных учреждений к другим.

30 июня будет ликвидирована Асунская начальная школа, 31 июля — Извалтская основная школа, а 31 августа будут ликвидированы Айзкраукльская вечерняя (сменная) средняя школа, Ливанская краевая вечерняя (сменная) средняя школа, Эвелская основная школа и Силюкалнская основная школа.

С 1 сентября реорганизованы будут Вандзенская основная школа, которая станет Вандзенской начальной школой, Вилгалская основная школа, которая станет Вилгалской начальной школой, а с 31 июля Мисская средняя школа станет Мисской основной школой.

С 1 июля к другим образовательным учреждениям будут присоединены Гулбенская вечерняя (сменная) средняя школа и Даугавпилсская 1-я специальная основная школа, а с 31 августа — Сунтажская основная школа-интернат — реабилитационный центр и Вилякская основная школа.

В прошлом году реорганизованы со сменой уровня обучения были 12 образовательных учреждений, присоединены к другому образовательному учреждению — 28 школ, а ликвидированы — 14 школ.