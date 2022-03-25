Минобразования: украинские дети со следующего года должны учиться на латышском

Украинским детям в краткосрочной перспективе предоставляется образование на родном языке, но со следующего года основное образование в Латвии должно предоставляться на государственном. Об этом в интервью Латвийскому телевидению заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце, пишет rus.lsm.lv.

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Она указала, что пока для детей военных беженцев из Украины есть возможность выбора обучения по программам для нацменьшинств, напомнив, что в начальной школе 50% предметов преподается на латышском языке и не менее 80% предметов — в 7-9 классах. "Но в перспективе следующего года и в более отдаленной перспективе, дети должны учиться на государственном языке", — заявила Муйжниеце.

Она отметила, что в те учебные заведения, где учатся украинские дети, направляется дополнительное финансирование, чтобы обеспечить индивидуальное изучение латышского языка. Все дети, которые приезжают в Латвию из Украины, зачисляются в классы по возрасту, но есть некоторые исключения для выпускников средней школы. При этом для получения итоговых оценок Государственный центр содержания образования сейчас переводит экзамены на украинский язык.

"Школы также смогут разрабатывать свои собственные проверочные работы, и мы окажем поддержку. Дети освобождаются от получения итоговой оценки по латышскому языку, мы понимаем, что получить знания за два месяца невозможно", — сказал министр.