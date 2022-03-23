Минсообщения: если прекратится транзит российских грузов, на содержание железной дороги потребуется 50-60 млн евро

В случае полного прекращения транзита российских и белорусских железнодорожных грузов на содержание железнодорожной инфраструктуры из госбюджета потребуется 50-60 млн евро в год, заявил на заседании комиссии Сейма по устойчивому развитию начальник отдела транспортной логистики Минсообщения, член совета Latvijas dzelzceļš (LDz) Андрис Малдупс.
По его словам, если движение грузов в восточном направлении будет полностью остановлено, грузоперевозки через инфраструктуру LDz сократятся на 82%. Это значительно сократит доходы от использования инфраструктуры, а влияние на государственный бюджет составит 50–60 млн евро.
Малдупс сообщил, что санкции привели к прекращению выдачи виз гражданам России, в том числе бригадам международных поездов. Возможности LDz по расчету с партнерами в России и Белоруссии также сильно затруднены или ограничены.