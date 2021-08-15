Минсообщения: ездить по латвийским дорогам все еще опасно
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Несмотря на прогресс, достигнутый в области безопасности дорожного движения за двадцать лет, в последние годы в Латвии наблюдается обратная тенденция — количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях людей увеличилось, и по сравнению с другими странами ЕС движение по латвийским дорогам все еще более опасно, заявил агентству LЕТА директор департамента автодорожной инфраструктуры Минсообщения Таливалдис Вецтиранс.

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Он подчеркнул, что это наглядно подтвердили трагедии на прошлой неделе, когда в ДТП погибли десять человек.

"Безопасность дорожного движения зависит в первую очередь от его участников и их действий. Водители должны быть ответственными, когда двухполосная дорога сменяется однополосной, и необходимо оценить, не является ли обгон слишком большим риском", — сказал Вецтиранс.

В Минсообщения отметили, что за последние двадцать лет количество дорожно-транспортных происшествий в Латвии значительно снизилось — в 2000 году пострадали 265 человек на миллион жителей, а в 2020 году — 69 человек, что почти в четыре раза меньше.

В целом за последние 20 лет ситуация в Латвии с точки зрения сокращения количества смертей на дорогах улучшилась. В то же время в 2020 году Латвия занимала второе место в ЕС по количеству жертв ДТП. Таким образом, повышение безопасности дорожного движения в Латвии стало еще более сложной задачей, так как ЕС поставил цель не позднее 2050 года добиться, чтобы в ДТП вообще не было погибших и тяжело пострадавших.

"Цель Латвии — сократить количество смертей на дорогах на 50% и количество серьезных травм на 50% к 2030 году. Это серьезная задача, которая потребует изменения отношения и общества, и государства и самоуправлений", — сказал Вецтиранс.

В министерстве рассказали, что в этом году реализуется ряд проектов по повышению безопасности на дорогах, в том числе оборудования акустической полосы на дороге A3 Инчукалнс-Валмиера-граница Эстонии (Валка), пешеходной и велосипедной дороги в Мурьяни, повышения безопасности пяти пешеходных переходов. Также проводятся социальные кампании по повышению безопасности дорожного движения.

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