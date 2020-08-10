Минсообщения хочет, чтобы CSDD закупало услуги техосмотра у коммерсантов

Министерство сообщения выступило с предложением изменить процедуру действий Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), связанную с техосмотром транспортных средств. Сейчас CSDD сама обеспечивает данную услугу, однако министерство хочет, чтобы ее CSDD закупало. Соответствующий проект поправок вынесен на рассмотрение правительства Латвии.

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На данный момент техосмотр в Латвии проводят четыре прошедших аккредитацию в CSDD фирмы — "Auteko&TUV Latvija", "Autests", "Scantest" и "Venttests" на 31 станции техосмотра.

Однако, согласно предложению Минсообщения, в дальнейшем было бы правильнее перейти на процедуру закупки данных услуг по правилам Закона о публичных закупках, обеспечивая лишь контроль за проведением техосмотра путем видеонаблюдения и аттестации испекторов техосмотра.

Напомним, Совет по конкуренции считает, что государство необоснованно запрещает частным предприятиям участвовать в рынке техосмотра транспортных средств.

"CSDD вместе с четырьмя предприятиями, в которых она является держателем долей капитала, находится на рынке в доминирующем положении", считает СК. "Принимая решение о приходе потенциальных конкурентов на рынок, CSDD не может быть объективной или нейтральной, потому что имеет финансовый интерес защищать частично принадлежащие ей предприятия и ограничивать выход других предприятий на рынок", — говорится в заявлении Совета.

Кроме того, аккредитованные предприятия не конкурируют между собой за клиентов, потому что каждому выделена своя территория. Это ограничивает право потребителей свободно выбрать поставщика услуг, считает СК.