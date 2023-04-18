Минсообщения хочет упростить процесс отчуждения недвижимости для реализации проекта Rail Baltica

Министерство сообщения планирует в этом году разработать поправки к закону, чтобы упростить и ускорить отчуждение недвижимости для реализации проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica, сообщил во вторник на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма директор департамента железных дорог Минсообщения Карлис Эньгелис.

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Он отметил, что одна из проблем в реализации Rail Baltica связана с отчуждением земли, и у Минсообщения есть несколько предложений, как улучшить ситуацию. Чтобы ускорить процесс, реализующему проект в Латвии Eiropas dzelzceļa līnijas может быть разрешено заключать договоры об отчуждении недвижимости по цене до 100 000 евро без согласования с Кабинетом министров. Также одобрение Кабинета министров не требовалось бы в случае обмена недвижимости.

Для того чтобы стимулировать владельцев добровольно передавать недвижимость для отчуждения, может быть рассмотрена возможность предоставления дополнительной компенсации, например, 20% от стоимости недвижимости.

Также, по словам Эньгелиса, регулирование могло бы предусматривать начало строительства уже с началом процесса отчуждения. Это повысит эффективность строительных работ, так как строители получат доступ сразу ко всем объектам недвижимости на определенном участке, что важно при реализации таких проектов.

Советник по коммуникации министра сообщения Яниса Витенбергса Алена Зандере сообщила агентству LЕТА, что во вторник состоится первое заседание тематического комитета по проекту Rail Baltica, и главной его задачей будет изменение процесса отчуждения земли и согласование необходимых поправок к законам.

Члены комитета ознакомятся с текущей ситуацией с отчуждением земли в Латвии, а также с такими же процессами в соседних Литве и Эстонии. В Латвии из почти 2000 объектов для нужд проекта отчуждено всего около 200, и это является одним из основных препятствий в его реализации.

"В Литве и Эстонии ситуация с отчуждением земли намного лучше. Например, на участке Каунас — граница Литвы и Латвии почти все необходимые объекты недвижимости уже были отчуждены в 2019 году. Непонятно, почему в Латвии, зная о существовании проблемы, ее годами оставляли без решения. Пока нет соответствующих нормативных актов, проект пробуксовывает на всех уровнях, начиная с этапа проектирования", — подчеркнул Витенбергс.