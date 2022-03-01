Минсообщения: из-за закрытия неба Латвии для российских самолетов рейсов стало меньше на 25%
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Закрытие латвийского воздушного пространства для связанных с Россией самолетов в последние дни сократило общее количество рейсов через Латвию на 25%, сообщили агентству LETA в Минсообщения.

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Информация, обобщенная ГАО Latvijas gaisa satiksme (LGS), свидетельствует о том, что закрытие воздушного пространства больше всего повлияло на количество транзитных рейсов, которыми руководит LGS.

Количество входящих из России рейсов сократилось на 73%, в то же время продолжаются транзитные пассажирские и грузовые рейсы Китая и стран Южной Азии, пересекающие Россию.

Воздушное пространство Латвии закрыто для самолетов коммерческих авиаперевозчиков, зарегистрированных в России, с полуночи 27 февраля.

В свою очередь, согласно решению Совета Европы от 28 февраля, использование воздушного пространства Латвии закрыто для всех российских граждан, которые прямо или косвенно контролируют самолет, независимо от страны регистрации воздушного судна.

LGS в сотрудничестве с организациями по авиабезопасности Европейского союза обеспечивает предоставление аэронавигационных услуг в воздушном пространстве Латвии.

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