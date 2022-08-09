Минсообщения: на ремонт дорог требуется дополнительно более полумиллиарда евро

Для реализации государственной стратегии по строительству региональных и местных автодорог до 2027 года требуется дополнительное финансирование в размере 563 миллионов евро, говорится в докладе Минсообщения, который во вторник заслушало правительство.

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Обновление участков региональных автодорог первоочередной приоритетности протяженностью 706 км уже реализуется или для него запланировано финансирование в 2022-2024 гг. Для обновления еще 786 км дорог до 2027 года дополнительно необходимо финансирование в размере 365 миллионов евро.

Для обновления региональных дорог первоочередной приоритетности в 2022 году выделено финансирование в размере 57,7 миллиона евро, что позволит дополнительно перестроить около 200 км дорог.

Строительство участков региональных автодорог меньшей приоритетности протяженностью 307 км уже реализуется или для него запланировано финансирование в 2022-2024 гг. Для строительства еще 819 км дорог до 2027 года дополнительно требуется финансирование в размере 198 миллионов евро.

Как отмечается в докладе Минсообщения, перестройка и обновление региональных и местных автодорог важны для успешной реализации административно-территориальной реформы, чтобы улучшить условия жизни местного населения, повысить досягаемость административных центров, доступность государственных и муниципальных услуг и рабочих мест.

На 1 января 2022 года в Латвии было 70 936 км государственных и муниципальных автомобильных дорог и улиц.

Общая протяженность государственных автодорог составляет 20 034 км, из них 48% имеют асфальтобетонное покрытие, 52% — грунтовое. Общая протяженность муниципальных дорог составляет 38 093 км. 12 809 км дорог управляет Latvijas valsts meži, а 2830 км дорог принадлежат другим собственникам.

В 2021 году 1171,9 км или 12,3% государственных автодорог с асфальтовым покрытием были в очень плохом состоянии и нуждались в обновлении. В плохом состоянии находились также 5658,3 км или 54,2% государственных дорог с грунтовым покрытием.

В докладе отмечается, что в 2021 году для полного восстановления государственных автодорог необходимы 3,226 миллиарда евро, а для обеспечения устойчивого развития государственной автодорожной сети и полноценного улучшения ее состояния — 888 млн евро в год.

В соответствии с законом "Об автодорогах" финансирование на содержание и обновление автодорог в 2022 году должно было составить 617,4 млн евро, в 2023 году — 638,33 млн евро, а в 2024 году — 658,2 млн евро. Однако запланированное на 2022 год финансирование составляет 56,95% от предусмотренном законом, или 351,62 млн евро, в 2023 году — 42,71%, или 272,62 млн евро, а в 2024 году — 40,86%, или 268,95 млн евро.