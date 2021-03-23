Минсообщения не видит необходимости вводить административные штрафы за несущественные поездки
Foto: Pixabay

В настоящее время нет необходимости дополнительно к действующим ограничениям вводить административные штрафы за несущественные поездки, как это со следующей недели планирует сделать Великобритания, заявили в Министерстве сообщения.

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Власти Латвии по-прежнему призывают жителей страны не отправляться в поездки и тщательно оценивать их необходимость, так как при въезде назад в Латвию им придется выполнить ряд требований эпидемиологической безопасности — предъявить негативный результат теста на коронавирус перед посадкой, отправиться в самоизоляцию после прилета из третьих стран, а также пройти повторное тестирование в ближайшем пункте.

Как планируется, в Великобритании на следующей неделе вступит в силу ряд новых мер по борьбе с коронавирусом, в том числе жителям страны, которые попытаются без серьезных оснований выехать за границу, будет грозить штраф в размере 5000 фунтов стерлингов (5700 евро).

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LETA

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LETA

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