Минсообщения: первые радары средней скорости могут появиться на дорогах Латвии в ноябре
Foto: DELFI

В ноябре на латвийских дорогах могут начать работать первые радары средней скорости, сообщил директор Департамента инфраструктуры автодорог Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс.

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Вецтиранс указал, что этот проект может быть завершен в марте следующего года. Всего планируется установить измерительные устройства в 16 местах.

Директор Управления организации дорожного движения Latvijas Valsts ceļi Марис Заляйскалнс рассказал, что в целом было получено пять предложений в рамках закупки радаров средней скорости. Если результат закупки не будет оспорен, в августе планируется заключить договор.

"Первое место пилотного проекта должно быть сдано в эксплуатацию в ноябре, и у нас есть основания надеяться, что контракт будет выполнен. Думаю, что в следующем году Совет безопасности дорожного движения поддержит и выделит финансирование на следующий год, и мы уже работаем над оценкой новых мест", — указал Заляйскалнс.

Как сообщалось ранее, в рамках пилотного проекта такой радар работал до октября 2019 года на Тинужском шоссе, однако оборудование было снято.

Система работает следующим образом — при пересечении границы определенного участка дороги первый измерительный прибор фотографирует номерной знак автомобиля и фиксирует время пересечения этой границы, а при выезде с определенного участка дороги транспортное средство фотографируется повторно. После этого по соответствующей методике рассчитывается средняя скорость, с которой транспортное средство двигалось по конкретному участку дороги, и сравнивается с официально разрешенной скоростью движения в этом месте.

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