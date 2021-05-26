Минсообщения предложит отменить запрет на неважные поездки в Латвию

Министерство сообщения подготовило поправки к правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, которые предусматривают снятие запрета на несущественные поездки в Латвию, сообщила советник министра сообщения по связям Илзе Сална.

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По словам Салны, цель поправок - отменить те требования эпидемиологической безопасности, которые не нужно распространять на лиц, привитых от Covid-19.

Проект предусматривает, что полностью вакцинированные лица могут путешествовать в Латвию из ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Великобритании, Швейцарии и третьих стран, предъявляя перевозчику только подтверждение наличия прививки.

При въезде из третьих стран полностью вакцинированные лица будут освобождены от обязанности повторного тестирования и самоизоляции.

Требование самоизоляции больше не будет применяться к работникам транспортных компаний, возвращающихся из рейса или командировок, а также моряков, если они имеют прививку.

Правила будут применяться не только к привитым, но и к переболевшим Covid-19 людям.

В рекомендациях также указывается, что для включения в список небезопасных стран, публикуемый Центром профилактики и контроля заболеваний, будет применяться двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 75 случаев на 100 000 населения.