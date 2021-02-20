Минсообщения предложит возобновить полеты в третьи страны
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Министерство сообщения вскоре подаст правительству предложение о возобновлении полетов в третьи страны, сообщил министр сообщения Талис Линкайтс у себя в Twitter.

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Он заявил, что запреты работают только в том случае, если их соблюдают все страны ЕС или если внутренние границы закрыты.

В Латвии международные авиаперелеты в третьи страны запрещены с начала пандемии Covid-19.

Также правительство постановило, что с 11 по 25 февраля въезд в Латвию из стран ЕС, АЭЗ, Швейцарии и Великобритании разрешен только по важным и неотложным причинам.

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