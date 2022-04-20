Минсообщения: страны Балтии и Польша готовы строить новые логистические коридоры с Украины

Страны Балтии и Польша готовы помочь Украине найти новые направления логистики, чтобы дать ей возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщила советник по коммуникациям министра сообщения Талиса Линкайтса Майя Рена.

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В среду министр обсудил эту возможность во время совместной встречи министров транспортной отрасли стран Балтии и Польши с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским.

Все три крупных латвийских порта и их зерновые терминалы готовы принимать украинские грузы, но самая большая проблема на данный момент — это доставка грузов в страны Балтии, отмечает Линкайтс. Латвия готова работать с коллегами из Литвы, Польши и Украины, чтобы найти решения этих проблем.

"Решимость и работа украинских коллег в эти непростые времена достойны восхищения, и Латвия готова всеми возможными ресурсами поддержать усилия к продолжению экспорта сельскохозяйственной продукции этой страны", — сказал министр.

По данным Министерства сообщения, Украина является одним из крупнейших экспортеров зерновых продуктов в мире, но из-за войны не может использовать свои порты на Черном и Азовском морях. На встрече министр инфраструктуры Украины заявил, что в этой ситуации важно искать новые направления логистики, чтобы минимизировать риск ограничения доступности продовольствия в мире.