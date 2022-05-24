Минсообщения: война в Украине может повлиять на развитие проекта Rail Baltica
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Оценив влияние войны в Украине на проект железнодорожной линии Rail Baltic, Министерство сообщения признает, что пока что влияние не ощущается — но в долгосрочной перспективе это поменяется, вей война серьезно нарушила цепочки поставок материалов. Чтобы решить эти проблемы, уже проходят консультации с европейскими партнерами, сообщается в заявлении министерства.

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Геополитическое значение Rail Baltica с войной существенно выросло, поэтому нужен конкретный план, как построить линию быстрее, чем планировалось, считает министр сообщения Талис Линкайтс.

Прямо сейчас идет строительство Рижского центрального мультимодального узла и мультимодального узла международного аэропорта "Рига", а также закупка строительных работ для строительства основного маршрута Rail Baltica.

31 января 2022 года начат процесс отчуждения территорий и выданы разрешения, заключены договоры об ограничении полномочий и права пользования, чтобы начать строительные работы на 204 объектах недвижимости. В скором времени Минсообщения планирует добиться введения специальной нормативно-правовой базы, которая позволит начинать строительство на землях, в отношении которых уже начат процесс отчуждения, но права государственной собственности еще не закреплены.

Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейского стандарта от Таллина до литовско-польской границы, чтобы в дальнейшем страны Балтии были связаны железной дорогой с другими европейскими странами. Стоимость проекта достигает 5,8 млрд евро. Часть средств будет покрыта из фондов ЕС. Планируется, что железнодорожная линия Rail Baltica будет готова к эксплуатации в 2026 году.

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