Минус час сна. В ночь на воскресенье Латвия переходит на летнее время
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В ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта, Латвия перейдет на летнее время. Внимание — стрелки переводятся на час вперед!

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Переход с зимнего на летнее время должен произойти в три часа ночи. Напоминаем, что при переходе на летнее время "теряется", а "не прибавляется" час. То есть, 8 утра воскресенья — это как 7 утра сегодня: в предстоящую ночь один час "потеряется". Соответственно, если вы не переведете часы, то велик риск опоздать на встречи и мероприятия. Зато после перехода на летнее время вечера станут дольше и светлее.

В гаджетах (компьютерах, телефонах и так далее) переход на иной режим времени обычно происходит автоматически. А вот механические часы нужно переводить вручную. Если вы не уверены, что электронные гаджеты автоматом перешли в летний режим времени — свериться можно, сравнив с показателями обыкновенных механических часов.

В Латвии летнее и зимнее время было введено в 1981 году. Сейчас стрелки часов осенью и весной переводят около 70 стран мира.

Еще в 2018 году в Европе актуализировался вопрос о необходимости существования зимнего и летнего времени. Европейская комиссия провела в странах ЕС опрос, и большая часть его жителей заявила, что существующий порядок нужно отменить. Одним из главных аргументов в пользу перевода стрелок часов — экономия электричества из-за изменения продолжительного светового дня.

В сентябре 2018 года Еврокомиссия представила проект директивы, предложив отменить сезонное изменение времени на всей территории ЕС.

Правительство Латвии постановило, что государство в целом поддерживает отказ от перехода с зимнего времени на летнее и обратно и после принятия директивы готово навсегда перейти на летнее время (GMT+3).

Однако на уровне ЕС все еще продолжаются дискуссии о том, когда страны ЕС откажутся от перехода с летнего на зимнее время.

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