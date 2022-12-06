Минувшая осень была самой засушливой за четыре года

Прошедшая осень была самой засушливой с 2018 года и 11-й самой засушливой за всю историю наблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Средняя температура воздуха календарной осенью в Латвии составила +7,3 градуса, что на 0,2 градуса выше сезонной нормы. Самая низкая температура воздуха этой осенью, -9,2 градуса, была 19 ноября в Салдусе, а самая высокая температура воздуха составила +19,2 градуса и была зафиксирована 10 сентября в Вентспилсе. Таким образом, это была первая осень с 1993 года, когда температура воздуха не достигла +20 градусов.

Начало осени было холодным. Первая декада сентября со средней температурой воздуха +9,9 градуса была самой холодной с 1993 года. В целом средняя температура воздуха в сентябре составила +10,1 градуса, что на 2,2 градуса ниже нормы, и это был самый холодный сентябрь с 2000 года. Сентябрь был единственным осенним месяцем, в котором зафиксированы рекорды минимальной температуры воздуха, в том числе рекорд Латвии 9 сентября — минус 1,5 градуса в Мадоне.

За холодным сентябрем последовал один из самых теплых октябрей за всю историю наблюдений, то есть с 1924 года. При средней температуре +9,2 градуса октябрь был на 2,4 градуса теплее нормы. В октябре было три периода тепла, самый интенсивный — в конце месяца, когда в отдельные дни температура воздуха превышала норму более чем на 6 градусов, и было побито несколько рекордов максимальной температуры воздуха.

Тепло продолжилось в первой половине ноября, и на рубеже первой и второй декады ноября было побито 79 рекордов максимальной температуры воздуха, в том числе рекорды Латвии 9 и 11 ноября, оба из которых зафиксированы в Колке (+13,6 и +14,1 градуса соответственно). 12 ноября температура в Риге, Мерсрагсе и Скривери превысила +15 градусов. Затем в середине ноября температура воздуха резко понизилась — 12 ноября она была на 8,9 градуса выше нормы, а уже 20 ноября — на 6,8 градуса ниже нормы. Установилась зимняя погода.

Общее количество осадков осенью в Латвии составило 129,1 миллиметра (мм), что на 34% ниже сезонной нормы.

Все осенние месяцы были более засушливыми, чем обычно. Сентябрь был на 36% суше, октябрь — на 27%, ноябрь — на 43% суше.

Только два раза осенью 2022 года максимальные порывы ветра на одной из метеостанций достигали штормовой силы (не менее 20 метров в секунду (м/с).

В середине ноября в Латвии образовался сплошной снежный покров. В Зосены 20 ноября лежало уже 19 см снега.

Метеорологическая осень в этом году началась 31 августа, метеорологическая зима — 19 ноября.