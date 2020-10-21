Минюст: на богослужениях не действуют ограничения по числу человек, это "не частные и не публичные мероприятия"
Foto: LETA

Введенные в Латвии ограничения на публичные собрания не относятся к богослужениям, так как последние "не считаются ни частным, ни публичным мероприятием", заявили агентству LETA в Министерстве юстиции.

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Ведомство подчеркивает, что данную позицию, основываясь на букве закона, сформировало еще весной этого года. "И впредь Минюст будет придерживаться такой трактовки — это значит, что на религиозные организации не распространяются такие условия как ограничение на число людей в помещении и на открытом воздухе", — пояснила диревтор Департамента отраслевой политики Ольга Зейле.

При этом подчеркивается, что другие религиозные мероприятия, не являющиеся богослужениями — похороны, крещение или свадьба — считаются уже частными мероприятия, поэтому в их ходе следует соблюдать ограничения по числу участников.

С 15 октября на частных мероприятиях в помещениях могут собираться не более 30 человек, а вне помещений — до 300 человек, а в общественных местах необходимо носить маски. Правила действуют до 6 ноября, но потом могут быть продлены.

Это касается торговых мест (в том числе, супермаркетов, бензоколонок, почтовых отделений и других мест, где идет торговля), железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов. Маски нужно будет надевать в музеях, выставочных залах, библиотеках, в том числе работникам этих учреждений, если они не отделены от посетителей физическим барьером. Если в этих местах проводится мероприятие (например, семинар, концерт, свадьба или выставка, и посетители будут находиться на фиксированных местах), то маски носить не обязательно.

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