Минюст: на свадьбах не должно быть более двух домохозяйств и после отмены ЧС
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После окончания чрезвычайного положения регистрация браков вне помещений по-прежнему разрешена при участии не более десяти человек в рамках двух домохозяйств, а в помещении заключить брак можно только в присутствии двух совершеннолетних свидетелей, сообщили агентству LETA в Министерстве юстиции.

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Минюст подчеркивает, что все участники церемонии как вне, так и внутри помещений должны пользоваться масками и соблюдать другие меры эпидемиологической безопасности.

Министерство призывает жителей Латвии быть ответственными и соблюдать установленные в стране ограничения.

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