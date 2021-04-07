Минюст: на свадьбах не должно быть более двух домохозяйств и после отмены ЧС

После окончания чрезвычайного положения регистрация браков вне помещений по-прежнему разрешена при участии не более десяти человек в рамках двух домохозяйств, а в помещении заключить брак можно только в присутствии двух совершеннолетних свидетелей, сообщили агентству LETA в Министерстве юстиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Минюст подчеркивает, что все участники церемонии как вне, так и внутри помещений должны пользоваться масками и соблюдать другие меры эпидемиологической безопасности.

Министерство призывает жителей Латвии быть ответственными и соблюдать установленные в стране ограничения.