Минюст не поддержал доклад Минфина о направлениях развития налоговой политики
Foto: Tieslietu ministrija

Министерство юстиции дало негативное заключение по подготовленному Минфином проекту направлений развития налоговой политики, потому что проект не предусматривает реформу налога на недвижимость, сообщил пресс-секретарь министра юстиции Яниса Борданса Андрис Витенбургс.

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По словам Борданса, у Минфина и Минюста отличаются мнения о том, когда нужно начинать работу над реформой налога на недвижимость и насколько долгой она будет. Недопустимо, что из-за различия мнений Минфин в своем докладе ни словом не упомянул налог на недвижимость при том, что предложено повышение налогов по восьми специальным налоговым режимам.

По мнению Министерства юстиции, еще до утверждения новой базы кадастровой стоимости нужно продумать механизм, чтобы уберечь людей от несоразмерного повышения налога на недвижимость. С точки зрения министерства, направления развития налоговой политики не могут рассматриваться в отрыве от пересмотра налога на недвижимость.

Как сообщалось, Минфин предлагает вводить налоговые изменения в три этапа, и первым будет введение обязательного страхования здоровья в размере 5% без увеличения общей налоговой нагрузки на рабочую силу.

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LETA

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LETA

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Налоговая реформа Янис Борданс
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