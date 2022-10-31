Минюст не поддерживает продление ЧС на границе с Беларусью

Министерство юстиции не поддерживает предложение Министерства внутренних дел продлить чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе, сообщает LETA.

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В связи с потоком нелегальных мигрантов ЧС в Лудзенском, Краславском, Аугдаугавпском крае и в Даугавпилсе была объявлена 11 августа прошлого года и неоднократно продлевалась. Последний раз она была продлена до 10 ноября. Министерство внутренних дел подготовило проект решения о продления ЧС до 10 февраля и отправило его другим министерствам на согласование.

Министерство юстиции считает, что у продления ЧС нет юридического основания. Закон, который принимался летом прошлого года, не имел целью сделать ЧС постоянной. За год можно было в случае необходимости ввести в законы такие изменения, которые бы могли помочь эффективнее бороться с нелегальной миграцией и защитить границы.

У других министерств возражений против продления ЧС нет.