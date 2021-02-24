Минюст предлагает реформировать систему уголовного и административного наказания детей

Министерство юстиции предлагает реформировать систему наказания детей, сделав акцент на ресоциализации и мероприятиях, призванных исправить среду, в которой живет ребенок. Сейчас дети наказываются преимущественно штрафами и выговорами.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Заместитель госсекретаря Министерства юстиции по вопросам правовой политики Лайла Медина на видеоконференции, организованной Союзом самоуправлений, напомнила, что дети — это не маленькие взрослые, и наказания на них влияют совсем не так, как влияли бы на взрослых в аналогичных ситуациях.

Она разделила применяемые сейчас к детям наказания на три вида. Первый — классическое наказание административной или уголовной ответственностью. Второй — гибрид, где к наказанию прилагаются отдельные элементы воспитания. Третья возможность, предусмотренная Законом о защите прав детей — ресоциализация, когда пытаются выяснить истинные причины такого поведения ребенка и пытаются работать с этими причинами, чтобы исправить поведение.

За 2020 год различные наказания были применены к 4310 подросткам от 14 до 17 лет, 2670 подростков получили штраф и предупреждение. К 1300 подросткам применены меры воспитательного характера и штраф.

Медина подчеркивает, что денежный штраф — не лучший способ помочь ребенку изменить отношение к случившемуся. Нежелание углубляться в обстоятельства жизни ребенка она называет средневековым и отмечает, что часто несовершеннолетние нарушители страдают от насилия в семье.

"Нам надо не наказывать ребенка, а менять его среду, ввести в его жизнь новых людей, которые могут дать положительный пример, изменить его мысли и представления о том, как провести свое детство. Мы наказываем ребенку, мстя ему за то, что он пострадал", — подчеркнула она.