Минюст предлагает с 2022 года отменить налог на единственное жилье

Министерство юстиции передало на согласование на совещании госсекретарей поправки к законам о государственном кадастре недвижимости и о налоге на недвижимость, которые предусматривают отмену налога на первое жилье с 1 января 2022 года.

В 2022 году для расчета налога на недвижимость будет использоваться новая кадастровая стоимость.

Согласно поправкам, за первое жилье с кадастровой стоимостью меньше 100 тыс. евро налог взиматься не будет, а при стоимости свыше 100 000 евро к разнице будет применяться коэффициент 0,2.

Такой же принцип будет применяться к земле, на которой находится первое жилье - если она стоит менее 10 000 евро, налог применяться не будет.

Налог будет отменен на квартиры, где человек задекларирован и является владельцем, и на арендные квартиры, если арендатор задекларирован и жилье зарегистрировано в земельной книге.

Как заявил министр юстиции Янис Борданс, поправки нацелены на то, чтобы гарантировать каждому жителю право на свое жилье.

Если поправки будут приняты, в 2022 году поступления самоуправлений от налога на недвижимость уменьшатся на 33 млн евро за жилье и на 14 млн евро за землю.