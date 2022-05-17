Минюст против: отложен вопрос о назначении Страуме на пост главы KNAB

Правительство сегодня отложило рассмотрение вопроса о назначении Екаба Страуме на пост главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) на второй пятилетний срок.

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Вопрос об утверждении Страуме был отложен из-за возражений Минюста, который указал на необходимость устранить в документах ряд неточностей.

Закон предусматривает, что начальник бюро назначается на пять лет Сеймом по рекомендации Кабинета министров, поэтому назначение Страуме еще должен будет утвердить парламент.

Как сообщалось, в результате конкурса на должность начальника KNAB повторно был выбран Екаб Страуме. Конкурсная комиссия признала его победителем единогласно.

Страуме возглавил KNAB в июне 2017 года, выиграв предыдущий конкурс на эту должность. Ранее более 16 лет он работал в Службе военной разведки и безопасности, в том числе десять лет в должности начальника управления, а до этого — в управлении Государственной полиции по борьбе с организованной преступностью.