Минюст против: отложен вопрос о назначении Страуме на пост главы KNAB
Foto: DELFI

Правительство сегодня отложило рассмотрение вопроса о назначении Екаба Страуме на пост главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) на второй пятилетний срок.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вопрос об утверждении Страуме был отложен из-за возражений Минюста, который указал на необходимость устранить в документах ряд неточностей.

Закон предусматривает, что начальник бюро назначается на пять лет Сеймом по рекомендации Кабинета министров, поэтому назначение Страуме еще должен будет утвердить парламент.

Как сообщалось, в результате конкурса на должность начальника KNAB повторно был выбран Екаб Страуме. Конкурсная комиссия признала его победителем единогласно.

Страуме возглавил KNAB в июне 2017 года, выиграв предыдущий конкурс на эту должность. Ранее более 16 лет он работал в Службе военной разведки и безопасности, в том числе десять лет в должности начальника управления, а до этого — в управлении Государственной полиции по борьбе с организованной преступностью.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Делать больше, умнее и экономить: как офису стать зеленым
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Будь #смарт-магазином – элементы безопасности
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Будь #смарт-покупателем – формируй свою онлайн корзину покупок ответственно
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата