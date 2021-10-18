Минздрав: амбулаторные медицинские услуги не ограничены
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На сегодняшний день предоставление плановых медицинских услуг в большинстве больниц приостановлено, но амбулаторные консультации и обследования, на которые это ограничение не распространяется, все равно будут предоставляться.

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Решение Государственной оперативной медицинской комиссии, принятое на прошлой неделе, распространяется только на плановые стационарные услуги и дневные стационары, но с некоторыми исключениями.

На вопрос, распространяется ли такой порядок на Больницу травматологии и ортопедии и 2-ю Рижскую больницу, в Минздраве в понедельник ответить не смогли.

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LETA

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LETA
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