Минздрав: цели плана по лечению онкологии в 2016-2020 годы выполнены лишь частично

План по лечению онкологических заболеваний 2016-2020 годы в 2020 году выполнен лишь частично, говорится в сообщении, которое Минздрав подал на рассмотрение правительству на заседании 1 февраля.

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Злокачественные опухоли — вторая по частоте причина смерти жителей Латвии — ежегодно из-за них умирает почти 6 тысяч человек, 30% из них не достигли 65-летнего возраста, указывается в сообщении.

С 2010 года смертность от злокачественных опухолей в Латвии выросла на 9,6%, ее общие показатели выше, чем в среднем в Европейском Союзе. Ежегодно в стране у более чем 11 тысяч человек впервые диагностируется злокачественная опухоль. Заболеваемость злокачественными опухолями постепенно растет по всей Европе, в том числе в Латвии — здесь с 2010 до 2017 года заболеваемость увеличилась на 13%.

Это связано со старением населения, распространенностью факторов риска, улучшением диагностики, а также со своевременным выявлением онкологических заболеваний благодаря программе государственного скрининга, отмечается в документе.

Ситуация свидетельствует о необходимости продолжать начатую работу — информировать общество и проводить мероприятий для целевых групп, чтобы улучшить первичную диагностику, повысить качество скрининга, расширить доступность паллиативной помощи, считают в Минздраве.

В сообщении также анализируется, какие прогнозы по плану осуществились. Часть целей достигнута, однако два важных прогноза не выполнены, отмечает Минздрав. Один из них — уровень смертности среди мужчин и женщин. Среди мужчин смертность от злокачественных новообразований на 100 000 населения в 2016 году составляла 120,3 случая — ее планировалось снизить до 110 случаев, но в 2020 году достигнутый показатель составил 116,6 случая.

Среди женщин смертность от злокачественных новообразований на 100 000 населения в 2016 году составляла 84,1 случая. План предусматривал не снизить ее, а гарантировать, что она не превысит 85 случаев. Однако и в этом случае цель не была достигнута — в 2020 году показатель составил 90,5 случая.

Также от целей плана значительно отстают прогнозы показателей оплачиваемого государством скрининга. Охват скринингом на рак шейки матки планировалось повысить с 25,2% в 2016 году до 75% в 2020 году, но в 2020 году этот показатель составил 33,8%.

Схожая ситуация и со скринингом на другие заболевания. Охват скринингом на рак груди вместо планируемых 75% составил 29,9%, что означает, что в течение четырех лет его удалось увеличить примерно на 2,5 процентных пункта. Охват скринингом на рак толстой и прямой кишки также значительно отстает от прогнозируемого — вместо планируемых 45% в 2020 году этот показатель составил всего 14,6%. В 2016 году этот показатель составлял 11,8%, то есть на 2,8 процентных пункта меньше.