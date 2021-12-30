Минздрав: ЧС нужно продлить на три-четыре недели минимум
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Министерство здравоохранения (VM) рекомендует продлить чрезвычайную ситуацию в Латвии хотя бы на три или четыре недели. Об этом стало известно из протокола заседания Группы по оперативному управлению (OVG) 28 декабря.

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В министерстве указали, что уменьшить требования эпидемиологической безопасности сейчас невозможно.

Также было предложено ввести дополнительные меры, например, использование FFP2 респираторов и медицинских масок, обязательное тестирование работников некоторых отраслей, продолжение работы удаленно, самотестирование экспресс-тестами перед получением некоторых услуг, например, в любительском спорте или в хоре.

Исходя из записи заседания, представители министров и социальные партнеры не особо поддерживают введение дополнительных мер предосторожности в связи с распространением нового вида коронавируса "омикрона".

На данный момент чрезвычайная ситуация в Латвии должна действовать до 11 января 2022 года. В это время большая часть услуг доступна только в "зеленом режиме", а собираться на частных мероприятиях могут только до десяти человек в помещении и до 20 человек на улице.

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