Минздрав: для 35% латвийцев характерен лишний вес, а четверть населения страдает от ожирения

Избыточный вес характерен для 35% населения Латвии, а еще 24% страдают ожирением, рассказала в среду, 5 апреля, парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илзе Ортвейна на открытии информационной кампании "Фрукты, вода, овощи — супергерои твоего здоровья".

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По ее словам, если в 2002 году завтракали 74,5% населения, то сейчас только 57,4%, хотя это один из основных приемов пищи, дающий энергию и силы на весь день. По сегодняшним данным, 19% населения вообще не завтракают, а 10% не едят овощи и фрукты, заменяя их быстрыми перекусами.

Ежедневно едят овощи и фрукты менее трети детей. При этом значительную часть дневного рациона детей составляют вредные для здоровья сладкие и соленые закуски, а также подслащенные напитки — 23% подростков заявили, что хотя бы раз в день едят сладкое, а 6,2% пьют подслащенные безалкогольные напитки.

"Это не драматичные цифры, но, глядя в отдаленное будущее и понимая, что здоровье — это самое главное наше достояние, мы хотели бы его улучшить. 20-30% детей с избыточным весом приходится на разные возрастные группы от 7 до 15 лет, и мальчики толще девочек", — сказала Ортвейна.

По ее словам, кампания — это напоминание о том, что каждый из нас может сделать для своего собственного здоровья, здоровья своих детей и своей семьи, ведь полноценное, сбалансированное питание — это не абстрактное требование, а вопрос укрепления здоровья. Исследованиями доказано, что дети перенимают свои пищевые привычки от родителей, поэтому информировать об основных принципах здорового питания, например, включении в рацион фруктов и овощей, правильных пропорциях питательных веществ и потреблении воды, следует как детей, так и их родителей, подчеркнула Ортвейна.

Нутрициолог Лизете Пуга сообщила, что в основе кампании будут информационные материалы, доступные для родителей и детей школьного возраста, познавательное видео о пяти порциях фруктов и овощей в день, важности завтрака, питьевой воды и полезных перекусов, конкурсы для школ и семей, а также статьи в социальных сетях, журналах, на телевидении и в других местах.

В акции будут использованы яркие визуальные образы.

По словам спеециалиста, проблема заключается в понимании того, что представляет собой перекус. Нередко это булочки, сладости, а о фруктах забывают. Также часто родители слишком быстро принимают тот факт, что ребенок не любит фрукты или овощи, и их больше не предлагают.

"Для детей совершенно нормально бояться новых продуктов, но то, что ребенок говорит им "нет", не всегда означает это на самом деле. Овощи и фрукты — это клетчатка, различные минералы, витамины, и если мы их не добавляем их в рацион, то перекусываем чем-то другим", — пояснила нутрициолог.

Министерство здравоохранения проведет информационную кампанию о здоровом питании в апреле-мае 2023 года.