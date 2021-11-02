Минздрав: для лечения пациентов с Covid-19 необходимо более шести с половиной миллионов евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Общий объем финансирования, которое необходимо для лечения пациентов с Covid-19 в больницах, составляет 6 554 812 евро, сообщила на заседании правительства госсекретарь Министерства здравоохранения Индра Дрейка.

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Из этой суммы 1 768 698,75 евро необходимо для обеспечения доступности кислорода в больницах, а еще 3 229 974,45 евро — для приобретения медицинского оборудования. Также в этом году 86 569 евро требуется для бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), в следующем году на эти цели будет выделено еще 43 284 евро.

По словам Дрейки, эти средства не включают в себя нужды Центра морской медицины и медицинского центра Лудзы.

На данный момент прогнозируется, что в соответствии с текущей тенденцией количество стационарных больных Covid-19 достигнет 2200 случаев к 6 ноября, а к 15 ноября — 2900. Как указала представитель Минздрава, в течение следующих двух недель число госпитализированных может продолжать расти.

Следовательно, Минздрав продолжает увеличивать количество коек. По словам Дрейки, с 8 по 14 ноября количество новых койко-мест составит 2822. К 15 ноября уже будет 3253 койки. Максимальное количество койко-мест может быть достигнуто 1 декабря, когда в целом будет доступна 3321 койка для пациентов с коронавирусом. На данный момент в Латвии их 2003.

Если изначально основными недостающими критическими ресурсами были оборудование и люди, то теперь выяснилось, что также не хватает кислорода и возможностей для перевозки пациентов между больницами, пояснила Дрейка.

Кроме того, не хватает медикаментов не только для зараженных Covid-19, но и для пациентов других категорий.

По словам госсекретаря, 85% стационарных пациентов с Covid-19 нуждаются в кислородной терапии, а 20% — в интенсивной терапии. Таким образом, текущее потребление кислорода также выше, чем во время первой или второй волны коронавируса.

В то же время Минздрав собирается привлечь волонтеров. Уже сейчас больницы получили по крайней мере 520 предложений от добровольцев, параллельно также начат поиск дополнительных источников человеческих ресурсов.

Сейчас в Латвии уже ощущается нехватка врачей, но еще более выраженным является недостаточное количество коек. На данный момент не хватает 124 медсестер, 49 врачей, 28 фельдшеров, восьми резидентов и 20 человек вспомогательного персонала. Однако, как только количество коек будет увеличено на 50%, потребуется в целом 481 медсестра, 182 врача, 229 фельдшеров, 60 резидентов и 20 человек вспомогательного персонала.

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