Минздрав: для подготовки к осенней вспышке Covid-19 необходимы 1,33 млн евро
Foto: LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс надеется, что правительство на одном из ближайших заседаний рассмотрит вопрос о выделении средств на ограничение возможной вспышки Covid-19 осенью.

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В передаче "Доброе утро" на Латвийском радио министр отметил, что Минздрав разработал несколько сценариев распространения Covid-19 осенью и план действий. Документ уже несколько недель находится на согласовании в Минфине.

"Пока нам не удалось согласовать объем финансирования, который будет необходим осенью", - сказал Павлютс.

По его словам, Минфину не дан политический мандат одобрить расходы на борьбу с Covid-19 осенью, поэтому придется говорить с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и коалицией.

Павлютс подчеркнул, что это важное решение, чтобы уже в третий раз при наступлении осени и вспышки Covid-19 не оказалось, что правительство к ней не готово.

Согласно разработанному Минздравом базовому сценарию, для подготовки к прогнозируемой вспышке Covid-19 осенью в период с 1 июля до 31 декабря необходимы 1,33 млн евро. Это финансирование планируется выделить из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".

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